Robó e hirió con arma blanca a un hombre que lo persiguió

Un hombre fue detenido tras robar el teléfono celular a una mujer y atacar con un arma blanca en la cabeza a un transeúnte que intentó reducirlo. La damnificada recuperó el dispositivo móvil y la víctima resultó con una herida a la altura de la nuca.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 5.10 en la intersección de las calles 18 de Noviembre y Rivadavia del barrio Almirante Brown de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales realizaba recorridos preventivos por el sector, cuando observó a dos hombres que protagonizaban una pelea en la vía pública.

De manera inmediata los interceptaron y observaron que uno de ellos, de 42 años, presentaba una herida cortante en la cabeza, a la altura de la nuca.

Mientras que el otro sujeto, de 37 y que poseía una mochila, empuñaba un arma blanca que se descartó, emprendió la fuga y fue reducido a los pocos metros por los efectivos.

En ese momento se presentó una mujer que relató a los efectivos que el protagonista que intentó fugarse minutos antes le había sustraído un teléfono celular.

Por tal motivo, el personal policial requisó la mochila del inculpado y detectó que contenía el dispositivo móvil de la damnificada y un medidor de agua, que no supo justificar. Además procedieron al secuestro del arma blanca.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Seccional 6° donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la damnificada radicó la correspondiente denuncia y el hombre herido tuvo que ser asistido por personal médico.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.