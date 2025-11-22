Emociones en colores, texturas y elementos 3D

El arte es parte y condimento del camino y del trabajo de los arquitectos, pero en algunos se trasforma en la necesidad de hacer obras.

Es el caso de Juan José Boscariol que por primera vez expone su lado artístico. Hasta el 12 de diciembre estará disponible la muestra “Topografía” en el Centro Cultural “Culturarte” (Sarmiento esquina San Martín).

Lo particular de esta muestra es que el nombre de la misma, las descripciones de los cuadros y los títulos de las obras, fueron realizadas con inteligencia artificial, donde el artista encontró el aliado perfecto para cerrar este ciclo que había comenzado hace ya un tiempo y no concluía. Fue su curador, el artista y también arquitecto Sergio Zago, quien dio el último impulso para concretarlo.

“Esto lo estoy trabajando hace dos o tres años, y en un momento me pregunté que tenía pendiente. Siempre me gustó la escultura y la pintura. Empecé a pintar, y no las terminaba. Cuando Zago fue a mi estudio a ver lo que tenía, me animó a hacer la muestra”

En esta oportunidad se pueden apreciar 38 cuadros, con variedad de colores, texturas y algunos elementos en 3D, que evocan las emociones, de una manera muy introspectiva, y a la vez que nos lleva a imaginar si realmente una lágrima es así en detalle y el recorrido que hace, por mencionar sólo una de las imágenes que movilizan en este recorrido. “En la memoria descriptiva que logro hacer con IA, encuentro algo de esto que dice en la obra. Fue un descubrimiento”, explica. Y a partir de esta primera muestra, cuenta que ya está trabajando en otras 30 obras más. Sobre el proceso cuenta: “Yo soy profesor universitario, me compré una impresora 3D, y en el proceso termino poniendo las piezas 3D en los cuadros, aunque no la haya comprado para eso. Es innovadora e interesante, porque los cuadros pasan a tener otra dimensión. Trabajo mucho con los colores, las texturas y las formas simples. Hay algunos cuadros muy estructurados como el tríptico o muy desestructurado como el gris de planta baja -para el que se llegue por la sala-”.

Le pregunto si en los cuadros se pueden ver al artista y al arquitecto juntos, o hay una disociación. “Creo que hay elementos comunes en ambas, pero la arquitectura es mucho más precisa, en cambio en el arte hay muchísima libertad. Y eso para mí, en este momento de mi vida, es muy bueno”, contesta, y es casi como una respuesta para quienes nos preguntamos por qué hay tantos arquitectos haciendo arte. Sergio Zago dice que “el arte está dentro del arquitecto”. Y Boscariol reflexiona acerca de este momento “para mí es todo un proceso de aprendizaje y experimentación. No vengo de la pintura, y eso por ahí me permite tomarme ciertas licencias que el artista no. Por ejemplo, yo tengo firmas de obras hechas en 3D, aunque haya gente que se pregunte cómo es que no firmo de puño y letra”. Hablando de un posible estilo asegura “cuando me preguntan qué estoy pintando, contesto que es ‘raro’ lo que hago, pero debo decir que uso mucho color, mucha textura, las impresiones 3D”. El trabajo con la IA fue mientras pensaba la muestra.

“Fui cargando los cuadros, y la IA me sugería veinte nombres, yo elegía uno y lo empezaba a pulir, porque creo que la inteligencia artificial está buenísima en la medida que uno la pase por la cabeza, de otra manera sería grave porque no sirve. Yo soy una persona formada, pero para una persona que no está formada en alguna disciplina y usa la inteligencia artificial para algo que no conoce, es complicado, y eso da un poco de miedo”, explicó. El título “convenido” con el artista y la IA fue finalmente “Topografía”, la ciencia que estudia la superficie terrestre y sus accidentes, y lo cierto es que nos encontramos con las superficies de emociones y sentimiento en todos los colores, en cada una de las obras presentadas. Un verdadero descubrimiento de sensaciones, recorrer esta propuesta.

Lo que se viene Las obras que ya están en proceso lo están llevando a Boscariol a la inclusión de hilos y alambres. Habrá que esperar un poco para conocer el resultado final.

Es tal, la intromisión del arte en su vida, que está pensando en transformar su estudio de arquitectura en un atelier. Y seguramente se unirán en sus tiempos el trabajo formal y el placer de expresarse a través del arte.