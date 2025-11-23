Efectivos policiales evitaron que se concrete un asalto

Agentes policiales detuvieron a un joven de 26 años que estaba intentando asaltar a un hombre que esperaba un colectivo en las paradas de la avenida Fascio de la capital jujeña.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando los uniformados del Grupo Dinámico de Prevención del Delito se encontraban realizando recorridos preventivos en la mencionada zona del centro de la ciudad capital. En ese contexto, alrededor de las 18.20 observaron a dos hombres que estaban forcejeando y se aproximaron rápidamente a ambos.

Fue entonces que los agentes redujeron al inculpado, de 26 años, que no logró arrebatarle pertenencias a la posible víctima. Además, al ser palpado se supo que el sospechoso tenía en su poder un teléfono celular que estaba denunciado como robado tiempo atrás. Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Seccional 1° para quedar a disposición de la Justicia.