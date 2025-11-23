Caso Fernando Reyes: el juicio será los primeros meses de 2026

El juicio por el crimen del jujeño Fernando Reyes, ocurrido en diciembre de 2022 en la provincia de Catamarca y que tiene a tres personas acusadas, aguarda la fijación de fecha de audiencia para la admisión de evidencia y comenzaría los primeros meses del próximo año. "Ha sido un asesinato aterrador, queremos que se haga Justicia", dijo el hermano de la víctima a este diario.

Hay que recordar que la Justicia catamarqueña tiene como imputada a Dana Estrella Martínez, jujeña y expareja de la víctima, por el delito de "homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautora".

Mientras que Simón Alcides Toranzos y María del Valle Villagra están acusados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautores".

En mayo pasado, la fiscal de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial en comisión, María Florencia Reartes Sesto, elevó a la causa a juicio. Desde ese momento se espera que la Justicia de Catamarca fije una fecha para la audiencia de admisión de evidencias, un paso clave de cara al comienzo del juicio.

Fabricio Segovia, querellante de la familia Reyes, dialogó con El Tribuno de Jujuy e indicó que la causa "está elevada a juicio, ahora simplemente se está aguardando a la audiencia de admisión de evidencia, para que luego prosiga al juicio. Está establecido que sea por jurado".

El letrado además adelantó que el juicio "sería los primeros tres meses del próximo año" y explicó que en esta instancia judicial "ya no es posible que se dilaten más los tiempos, son los últimos pasos de la etapa preliminar en los cuales tienes plazos de días para presentar las evidencias, luego se cita para el sorteo del jurado popular y da inicio el juicio".

Diego Reyes, hermano de Fernando, expresó a este matutino que "por lo que hizo su expareja (por Martínez), yo le digo la asesina, vivimos momentos muy malos con mi familia. Nos ponemos a pensar por qué llegó a esas circunstancias. Cuando me enteré cómo lo asesinaron a mi hermano, cuando vi lo que me dio el médico forense y el abogado, te puedo decir que ha sido un asesinato aterrador. Apenas nos enteramos fuimos a Catamarca, fue muy duro".

"Siento mucha tristeza por mi hermano, más en los días especiales como su cumpleaños o el de sus hijos o el día del padre. Mi familia está muy triste, hay que sostener a mis papás, a mis sobrinos (por los hijos de Fernando). Tengo un trabajo muy duro de aquí hasta que ellos sean mayores, pero lo estamos logrando", dijo el entrevistado.

Hay que recordar que Fernando era padre de dos hijos de 10 y 11 años. Al respecto, Diego Reyes explicó que "por fin tenemos la tutela definitiva, trabajó el Juzgado de Menores de Perico. Ya están yendo a la escuela aquí en Jujuy, tienen buenas calificaciones y comportamiento. Lo bueno es que terminamos el año, podemos decir, felices porque por fin tenemos la tutela de mis sobrinos que están a cargo de mi mamá y de mi papá y yo como tercero".

Por último, indicó que "tenemos pensado viajar a Catamarca para presenciar el juicio, queremos estar presentes con mi mamá y papá. Queremos que se haga Justicia".

Sobre la investigación

Para los investigadores, el asesinato de Fernando Reyes ocurrió entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022. Aunque el hecho se conoció el 6 de mayo de 2023, cuando un amigo de la víctima denunció su desaparición en una dependencia de la Policía de Catamarca.

Efectivos realizaron rastrillajes y encontraron restos óseos que tras ser analizados, confirmaron que eran de Reyes.

El hallazgo se produjo en la localidad catamarqueña de La Ciénaga, departamento de Belén, en cercanías del domicilio donde Reyes vivía junto a Martínez y sus dos hijos.

La mujer había dado diferentes versiones sobre el paradero de su expareja y eso la puso en la mira de los investigadores.

Primero dijo que éste había viajado a La Rioja por trabajo y luego manifestó a la Policía, que se había trasladado a Jujuy porque uno de sus hermanos había fallecido. Martínez fue detenida y luego confesó la autoría del crimen.

Otro dato que se conoció es que una de las hijas de Reyes había manifestado a los investigadores que "su papá estaba enterrado en la canchita".