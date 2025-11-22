22°
La opinión

Obras de Boscariol en “Culturarte”

Sabado, 22 de noviembre de 2025 00:00

El impulso -de Boscariol- fue producto de su formación de la arquitectura moderna y su proceso... Todo ese momento de las artes plásticas de principio de siglo XX, sumados a la experiencia del Bauhaus fueron parte fundamental de la arquitectura moderna, junto a la escultura, pero principalmente la pintura en el proceso de abstracción y análisis. Toda esa etapa influenció en la formación de los arquitectos. Aquí nos encontramos en la continuación de ese mundo producto de la abstracción dentro del mundo plástico, y sigue en este principio del siglo XXI.

Además de la influencia de esa búsqueda iniciada a principios del siglo XX, nos encontramos, en el proceso de realización de Boscariol, con la inclusión de la tecnología 3D, usa elementos diseñados desde esa posibilidad, e incluidos en el plano pictórico. Su misma firma figura en 3D... ... Algunas obras se podrían agrupar como series, aunque mejor sería unirlas por “semejanzas”. Así tenemos los distintos conjuntos, diferenciables en planta baja y en planta alta donde predominan los rojos y verdes.

