Un lamentable episodio tuvo lugar en el barrio capitalino de Alto Comedero, donde un niño de tres años murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del hecho el pasado jueves alrededor de las 10.45 cuando una mujer ingresó al hospital "Carlos Snopek" pidiendo auxilio porque su hijo de tres años no reaccionaba.

Los paramédicos asistieron de manera inmediata a la pequeña víctima, quien carecía de signos vitales y pese a los esfuerzos por reanimarla, no lo lograron.

Luego, la Policía identificó al niño como Logan Isaías Caleb Acosta de tres años.

Por su parte un efectivo se entrevistó con la tía del niño, quien manifestó que el pequeño se encontraba jugando en el domicilio junto a otros niños y cuando fue a verlos, la víctima estaba desvanecida. Por lo que la trasladaron de inmediato al nosocomio.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien solicitó la presencia de efectivos del departamento de Criminalística en el domicilio para las pericias de rigor.

Los peritos y personal del Cuerpo de Bomberos se constituyeron en el inmueble, ubicado en el sector B3 del populoso barrio de la capital jujeña, y constataron la presencia de un cable con corriente a la altura de una cama.

Asimismo, se estableció que la víctima presentaba una quemadura en su mano derecha y posteriormente un médico del MPA determinó que la causal de deceso se debió a una electrocución.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8, por directivas del representante fiscal.