Los servicios municipales para hoy y el próximo lunes

La comuna capitalina comunicó cómo se desarrollarán los servicios esenciales durante hoy, día no laborable con fines turísticos, y el próximo lunes, feriado nacional por el Día de la Soberanía.

Para hoy, en el Transporte Alternativo se cobrará Tarifa 1; Transporte Urbano, servicio con el número de unidades reducidas; Ascensores Urbanos 1 y 2, funcionarán de 8 a 20; se cobrará normalmente el Estacionamiento Tarifado.

En tanto que el lunes 24, en el Transporte Alternativo se cobrará Tarifa 2; el Transporte Urbano, servicio con el número de unidades reducidas; Ascensores Urbanos 1 y 2, funcionarán de 8 a 20 y no se cobrará el Estacionamiento Tarifado.

Asimismo, en cuanto a la recolección de residuos que presta el municipio, en ambos días, todos los servicios serán normales, en tanto que los de la empresa Limsa hoy todos sus servicios se cumplirán de forma habitual, a excepción de la recolección de malezas y escombros. En tanto que el lunes, también será normal la recolección domiciliaria, la recolección comercial, recolección patógenos y barrido en microcentro y exterminal, pero no habrá servicios en barrido manual, barrido mecánico ni recolección de malezas y escombros.

La comuna apeló a la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos. Ante consultas, está el teléfono 0388-3131807.

Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día, mientras que los cementerios la atención administrativa será de 8 a 13 y horario de visitas de 8 a 18.

Festival del Tamal

Mañana, de 11 a 19, la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes será escenario de la séptima edición del Festival del Tamal. Tendrá entrada libre y gratuita, y ofrecerá un espacio para disfrutar de espectáculos folclóricos y la competencia para elegir al mejor tamal del año.