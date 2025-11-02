°
2 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Inseguridad

"Motochorros" asaltaron a un joven a mano armada

Los sujetos le robaron un teléfono celular y la billetera.

Domingo, 02 de noviembre de 2025 06:37
INVESTIGACIONES | DONDE SE DENUNCIÓ EL ROBO.

Un joven fue asaltado a mano armada por dos "motochorros" mientras caminaba en las inmediaciones del Parque San Martín de la capital provincial. Los sospechosos se llevaron un teléfono celular y la billetera del denunciante.

El hecho sucedió días pasados por la noche, cuando la víctima se desplazaba a pie por la avenida Córdoba en dirección al centro capitalino.

En ese contexto, alrededor de las 22.30 el damnificado circulaba a la altura del Parque San Martín en momentos que fue abordado por un hombre que extrajo un cuchillo y le pidió el teléfono celular.

Por esa razón, el joven le entregó su dispositivo y su billetera mientras que el sujeto corrió hasta donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta, se subió a la misma y se dieron a la fuga.

Finalmente, la víctima se dirigió a la Dirección General de Investigaciones y denunció el robo.

 

