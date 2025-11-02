Obras de pavimentación

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy por la gestión del intendente Julio Bravo, continúa con los preparativos previo para proceder a la pavimentación de calle Prolongación Paterson ubicado en el acceso a La Nueva Ciudad.

El jefe comunal realizó un recorrido acompañado por Gustavo Jure, secretario de Obras Públicas, y destacó el avance de la obra que ahora se encuentra con la realización del perfilado de la calle.

"Vamos a pavimentar desde el ingreso de La Nueva Ciudad hasta la esquina de Mi Plaza, lo mismo que es el pavimento del otro sector, es la mano que va hacia el centro", detalló Jure. "Estamos ejecutando otro compromiso del intendente Julio Bravo que se está cumpliendo marcando una vez más que la obra pública en San Pedro de Jujuy no se detiene", agregó.

En esta etapa "se encuentran con el trabajo de nivelación, se procede a enripiar, se realiza el compactado de la tierra por lo que faltaría sacar el cordón cuneta y al final proceder a hormigonar la primera etapa que son estas primeras tres cuadras de las seis que es lo que se va a pavimentar", subrayó Jure.