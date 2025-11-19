Danna Chara y “Las mujeres que me tejieron”

La muestra pictórica “Las mujeres que me tejieron”, de la artista visual Danna Chara, quedará habilitada al público el 28 del corriente a las 19 en la Casa de las Letras ubicada en Belgrano 1327 de San Salvador de Jujuy. La exposición podrá ser visitada hasta el 9 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

UNA DE SUS OBRAS

La artista destacó que la exposición está “compuesta por pinturas e ilustraciones que nacen de las luchas, de las minorías y de las voces que resisten en silencio. Que me trasciende y han atravesado mi vida, tejiendo mi pasado, presente y futuro”. Agregó que “a través del color y la emoción, busco que el arte jujeño trascienda sus fronteras y siga multiplicando historias, identidades y caminos posibles”.

La gacetilla promocional de la muestra puso de relieve que “con un estilo que combina la fuerza del retrato con una profunda sensibilidad simbólica, la muestra propone un diálogo entre arte, identidad y herencia femenina. A través de sus obras, Danna aborda la construcción de la subjetividad, la transmisión de saberes y los vínculos afectivos que conforman la trama de lo que somos”. Invitó a la comunidad a participar de “esta experiencia artística que celebra el arte jujeño contemporáneo y la potencia creadora de las mujeres”.