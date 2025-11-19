Pellerano tendrá su primer entrenamiento

Hernán Pellerano, se hará cargo hoy oficialmente de la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima.

El exdefensor será presentado ante los jugadores y dirigirá la práctica matutina en Papel NOA.

Posteriormente, una rueda de prensa a las 10.30 lo presentará ante los periodistas para responder inquietudes de turno.

Pellerano llega a Gimnasia en reemplazo de Matías Módolo quien hace unos días se desvinculó de la institución de calle Humahuaca.

El exdefensor de Vélez conoce el vestuario "albiceleste", y sobre todo a la mayoría de los que integran el actual equipo, recordemos que compartió campo de juego previo a decidir colgar los botines para irse como ayudante de campo de Pablo De Muner en Defensa y Justicia, por lo tanto se encuentra diagramando lo que será el equipo para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Con este panorama, todos tienen las mismas chances de quedarse, renovar una temporada más en caso "Pelle" decida que pueda aportarle al equipo más allá que trascendió la idea es sostener la columna vertebral de la temporada que va culminando.

Pellerano contará en su cuerpo técnico con Matías Szpigiel como ayudante de campo, procurando hacer el mejor trabajo.

Por otro lado, Pablo Fornasari presentó su renuncia como director técnico de Central Norte, después de haber recibido una propuesta formal de Racing de Córdoba, institución también participante de la Primera Nacional. El ahora ex entrenador comunicó su decisión en las últimas horas, y la dirigencia aceptó su salida mediante un resarcimiento económico, ya que el vínculo del DT con el Cuervo tenía vigencia hasta diciembre de 2026.

Fornasari había seguido trabajando normalmente mientras la dirigencia avanzaba con algunas desvinculaciones dentro del plantel, pero finalmente decidió dar un paso al costado al exponer el interés y el ofrecimiento recibido desde el club cordobés.