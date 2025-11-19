21°
19 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cabildo de Jujuy
Caso Loan
Humahuaca
PRIMERA NACIONAL
Sociedad Argentina de Escritores
Sabrina Rojas
Facundo Mazzei
Ciclo lectivo 2026
Aniversario
Paritarias 2025
Cabildo de Jujuy
Caso Loan
Humahuaca
PRIMERA NACIONAL
Sociedad Argentina de Escritores
Sabrina Rojas
Facundo Mazzei
Ciclo lectivo 2026
Aniversario
Paritarias 2025

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Paritarias 2025

Pauta salarial “supera la inflación”

El Ejecutivo informó en qué consiste el nuevo ofrecimiento.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 00:00

En el marco de las negociaciones salariales, atendiendo el pedido de los gremios y la necesidad de los trabajadores de la Administración Pública, el Gobierno de la Provincia reformuló la propuesta salarial correspondiente al mes de noviembre y el bono extraordinario de fin de año.

Para noviembre, el aumento será del 2,5%, además de continuar con la transformación de conceptos no remunerativos y la actualización de algunos adicionales sectoriales. La medida prevé avanzar en la incorporación al básico y a conceptos remunerativos y bonificables de sumas no remunerativas.

En el Escalafón General, se incrementará el Adicional Remunerativo por categoría y el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa.

En el Escalafón Docente, se convertirán en Bonificables $19.232,35 del concepto Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona. Asimismo, en diciembre de 2025, los siguientes adicionales alcanzarán la suma de $40.000: Enseñanza Inclusiva, Frente a Alumnos, y Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación.

En el Escalafón Profesional, el Adicional por Disponibilidad Permanente se incrementará en $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025.

También se recuerda que se actualizarán porcentualmente las asignaciones familiares.

Respecto del bono extraordinario de fin de año, se acordó $300.000 para trabajadores con salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto. El pago será en dos cuotas. Este bono alcanza hasta un 50% de aumento con respecto al año anterior en el primer tramo.

Es importante destacar que en la provincia no se registraron despidos y que el Estado acreditará a los trabajadores un total de $275.000 millones, que se abonarán según el siguiente cronograma: Haberes de noviembre: 1 al 4 de diciembre; Segundo SAC 2025: 15 al 19 de diciembre; Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025; Haberes de diciembre: 2 al 5 de enero de 2026; y Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD