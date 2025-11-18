Motociclista falleció luego de derrapar en la ruta nacional 9

Un motociclista perdió la vida tras derrapar el vehículo que conducía por la ruta nacional N° 9, a la altura del barrio capitalino de Coronel Arias. La Brigada de Investigaciones, con jurisdicción en la zona, quedó a cargo de las pesquisas para conocer las causales del incidente vial que provocó el fallecimiento de la cuarta persona el pasado fin de semana en las rutas jujeñas.

De acuerdo a la información policial, el siniestro sucedió el domingo pasado alrededor de las 5.45, cuando el hecho fue advertido por los automovilistas que circulaban por la ruta 9 en sentido sur - norte.

En esas circunstancias se constituyó en el lugar señalado, a la altura de un conocido supermercado, el personal de la Seccional 31° y del Same, en donde se encontraba el cuerpo de un hombre sobre la cinta asfáltica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos el motociclista no pudo ser reanimado. Producto del violento golpe de su cabeza contra la superficie de la ruta perdió masa encefálica, lo cual le ocasionó la muerte de manera instantánea debido a un "traumatismo encéfalo craneal grave".

Por otro lado, a algunos metros de distancia de donde yacía el cadáver, se encontraba la moto de 110 cc de cilindrada que conducía el fallecido, sin el casco de seguridad reglamentario. Los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue del Poder Judicial para luego ser entregados a su familia.

Con respecto a la mecánica del incidente vial, aún es materia de investigación luego del trabajo realizado por el personal de Criminalística que acudió al lugar, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De esta manera se va a intentar conocer las causales de la pérdida de control de la moto y el posterior fatal desenlace.