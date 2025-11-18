Denunció que entraron a su casa y robaron pertenencias

Un hombre domiciliado en la localidad de Caimancito denunció que sospechosos ingresaron a su casa y le robaron numerosas pertenencias, entre ellas, herramientas y electrodomésticos. Un vecino le mencionó el nombre de dos sujetos que fueron vistos saliendo con los elementos sustraídos.

El ilícito fue advertido días pasados al mediodía, en momentos que el damnificado regresó a su vivienda luego de haber estado ausente durante una semana por cuestiones laborales en la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, el hombre volvió al domicilio del barrio San Nicolás alrededor de las 12 y al ingresar lo primero que vio fue un desorden generalizado. Por esa razón, comenzó a recorrer los distintos sectores de la vivienda para verificar lo sucedido durante su estadía en Libertador.

Así fue como notó que le faltaban varias herramientas, como ser un gato, dos azadas, dos rastrillos, una pala y un machete.

En otra parte de la propiedad pudo evidenciar que los inculpados también se llevaron una máquina de cortar cabello, un teclado de computadora con mouse, juegos de platos, un inflador, un termo de color naranja, dos mates, además de ropas varias, una mochila, una batería y dos colchas.

Tras confirmar todas las pérdidas, el denunciante se acercó a hablar con los vecinos para averiguar si vieron algún movimiento extraño en los días en los cuales no estuvo en su casa. De esta manera, supo con nombre y apellido que vieron a un sujeto que se estaba llevando una bolsa con elementos en su interior y a otro hombre que se iba con una batería.

Finalmente, luego de constatar la situación la víctima se dirigió a la Seccional 42° para denunciar lo ocurrido.