Atractivos partidos en el inicio del hándbol

Comenzó la Copa Jujuy Energía Viva de Hándbol. La primera jornada se desarrolló en el estadio del Club Sportivo Rivadavia tanto en varones como mujeres y se completó ayer en Humahuaca.

Mucha alegría por el inicio "tenemos esta disciplina dentro del programa Copa Jujuy, un torneo que se viene desarrollando en nuestra provincia hace mucho tiempo así que estamos muy felices de que nos hayan sumado", fue lo primero que destacó Sergio Molina.

El profesor, integrante del equipo de la cartera de deportes de la provincia y un apasionado del balonmano remarcó que "el hándbol necesitaba y mucho entrar en esta competencia, para nosotros es año complicado, venimos sin jugar y esta copa llegó para quedarse, para empoderar al hándbol, tenemos equipos del norte, de la zona de Tilcara, Humahuaca, de los valles, Capital, una buena convocatoria".

Por otro lado, sostuvo que no se trata solamente de competir en Copa Jujuy "venimos desarrollando un ciclo de capacitaciones de hándbol en distintos puntos de la provincia, estuvimos en el Ramal, Libertador, San Pedro para despertar el interés por este deporte, para que se comience a desarrollar y podamos tenerlos compitiendo en el futuro".

Además "junto a Fiscalía de Estado con el Doctor René González, con Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy, se trabaja en el fortalecimiento institucional, colaborando en el aspecto administrativo para que los clubes estén al día con los papeles".

Todo es posible "gracias al respaldo el apoyo del gobernador Carlos Sadir, del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, el Secretario de Deportes Luis Calvetti, para impulsar el desarrollo en toda la provincia de las distintas disciplinas", finalizó Sergio Molina.

En el inicio de la fecha, Sportivo Rivadavia cayó ante Club Universitario 34-31 en femenino, Ciaf se impuso a Club Terry de Tilcara en masculino, luego fue triunfo de Universitario ante Ciclón del Norte de Humahuaca 47-28, Club Sportivo Rivadavia le ganó a Terry de Tilcara 44-12 en femenino, Ciaf venció a Atlético El Carmen 28-21 en femenino y completaron la jornada Universitario que se impuso ante Ciaf 27-25 en masculino.