Golpeó a una joven para robarle y fue linchado

"Motochorro" golpeó a una joven para robarle el celular, fue perseguido por la víctima y linchado por testigos del episodio que la socorrieron, hasta la intervención de los efectivos policiales. Un cómplice logró darse a la fuga en el rodado.

Según las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 21 en la intersección de la avenida República de Siria y la colectora Presidente Perón del barrio Teodosio López de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que una joven caminaba por el sector, cuando fue interceptada por un sujeto que la amenazó para que entregue el teléfono celular.

Sin embargo la víctima se negó e inició un forcejeó, que concluyó cuando el inculpado le propinó un golpe.

Acto seguido el malviviente se apoderó del dispositivo móvil y abordó una motocicleta de 110 cc de cilindradas que conducía un cómplice. El rodado no arrancó y la víctima logró reincorporarse, sujetó por la espalda al agresor y lo tiró al piso.

Vecinos del sector se percataron del episodio, colaboraron en la reducción del irascible sujeto y lo agredieron.

Mientras tanto, el cómplice emprendió la fuga en la motocicleta.

Un llamado telefónico alertó a los efectivos policiales sobre el hecho y una comisión se presentó en el lugar, donde observaron a un grupo de personas que atacaban al malviviente.

La víctima relató el hecho a los uniformados, recuperó su teléfono celular y radicó la correspondiente denuncia.

Mientras que el inculpado, quien presentaba un corte en la nariz y signos de agresión en diferentes partes del cuerpo, fue detenido y trasladado a la Seccional 39°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Los efectivos de la mencionada dependencia policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.