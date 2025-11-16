Alerta AUH y pagos de Anses: el BCRA permitirá que billeteras virtuales cobren deudas por débito automático

El Banco Central (BCRA) planea autorizar nuevamente el débito automático interbancario para el cobro de préstamos, una herramienta que había sido prohibida en 2020.

De acuerdo a lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a medida, que se habilitaría "en menos de un mes", fue anunciada por el director del BCRA, Pedro Inschauspem, en el Argentina Fintech Forum.

Según se informó, la Comunicación A6909 se había implementado en febrero de 2020 porque "prestamistas informales", como "fintech o pseudomutuales", "les vaciaban las cuentas a beneficiarios de prestaciones sociales" para cobrar cuotas atrasadas con tasas usurarias.

La decisión de rehabilitar el débito directo se toma en un contexto de morosidad récord. Según el último informe del BCRA, la mora en préstamos personales alcanzó el 6,6%, la cifra más alta desde 2010. Al mismo tiempo, en medio de la caída del consumo, el uso de tarjetas de crédito para compras en supermercados aumentó del 39% al 46%.

El expresidente del BCRA, Miguel Pesce, alertó en diálogo con Página|12 sobre el grave riesgo de la medida: "¿Cómo vas a permitir que a alguien que el Estado le deposita plata para que coma, una empresa financiera se la debite por un crédito?".

Pesce advirtió que con la nueva norma "vamos a terminar con gente desesperada que le van a sacar plata de la AUH, porque a diferencia de un embargo acá no hay un máximo a debitar por mes".