Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”

Este sábado, Fabiola Yañez estuvo como invitada en La Noche de Mirtha Legrand (Eltrece) y la conductora le recordó que no pudo despedir a su hermana Goldie, que murió durante la pandemia, por las estrictas medidas de aislamiento que regían entonces, mientras que la ex primera dama celebró su cumpleaños en la Quinta de Olivos.

La diva de la televisión comenzó preguntándole a la periodista si el festejo lo había organizado ella, algo que negó rotundamente. Acto seguido, la presentadora explicó el motivo de sus preguntas: “Fabiola... yo te estoy ayudando para que confieses todo, eh. Porque la gente tiene versiones diversas“.

Sin filtros, la Chiqui disparó: "Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo la vi por televisión… vi cómo llevaba el ataúd en un carrito. No pude asistir“.

Por su parte, Fabiola se lamentó: “Yo no voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue un brindis que organicé yo, no fue una fiesta ni lo que se mostró. Tampoco fui la persona que dijo que no estaba presente y después apareció en una foto. Yo no convoqué“.

Implacable, Mirtha le contestó: "Pero yo vi una foto con una copa en la mano, eh… se supone que estás brindando“. ”No, fue una cena. Sé que no se podía. La mitad de la gente que estaba ahí trabajaba y tenía permiso de entrada y salida, así como los ministros de la Jefatura de Gabinete. Ese mismo día hubo una actividad y algunos se quedaron", se defendió Yañez.

Legrand insistió en que al expresidente se lo veía con una copa en la imagen que se viralizó. “Bueno, él fue el primero en decir que no estuvo presente y después dijo ‘mi querida Fabiola hizo tal cosa’. Yo sé que estuve en ese lugar y estuve mal. No me voy a cansar de pedir disculpas porque sé lo doloroso que fue y soy empática con lo que sucedió”, se justificó.