“No podés ser tan hijo de ...”, la reacción de García Moritán contra Capitanich por caso Strzyzowsk

A través de sus redes sociales, Capitanich manifestó: "Hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia, a través del jurado popular. Una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron. Este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco. Por Cecilia y por todas las mujeres víctimas de femicidio".

Sus declaraciones se produjeron en un contexto marcado por fuertes críticas a su gobierno en el Chaco, pues era cuestionado por haber brindado vjQkRQ "amparo y protección" al llamado clan Sena.

La reacción de Roberto García Moritán, exmarido de Pampita Ardohain

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco, cuando ingresó a la casa de sus suegros junto a su pareja, César Sena, con quien planeaba mudarse a Ushuaia. La hipótesis fiscal indicó que la joven confió en la promesa de un viaje que nunca se concretó.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje del exgobernador provocó una dura respuesta por parte de la oposición. Roberto García Moritán citó el mensaje en la red social X y lo increpó directamente con un insulto: "No podés ser tan hijo de pXtZ". #AgenciaNA