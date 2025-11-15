Trágico siniestro vial dejó tres víctimas fatales

Un trágico siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde en el ingreso al paraje El Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy, dejó como saldo tres víctimas fatales.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:35 horas y generó un importante operativo de emergencia en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, al lugar acudieron personal policial y equipos de asistencia sanitaria, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y resguardar el área mientras se realizaban las pericias de rigor, la zona está restringida.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y respetar los desvíos momentáneamente establecidos para permitir las tareas de los equipos de Criminalística.

noticia en desarrollo...