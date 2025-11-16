Un hombre le pegó con un palo con clavos a su tío y lo dejó agonizando

Un hombre descubrió que su novia le era infiel con su tío y, luego de que ambos le reconocieran la relación paralela, atacó brutalmente a su familiar hasta dejarlo agonizando.

La salvaje agresión ocurrió durante la madrugada del sábado en la localidad sanjuanina de Cochagual, en el departamento de Sarmiento.

Todo comenzó entre las 5 y las 6 de la mañana del sábado, cuando se produjo una discusión entre el agresor y su pareja.

En esa charla, la mujer le habría admitido la infidelidad con el tío de él, luego de que el hombre la confrontara.

De acuerdo a los testimonios que obtuvo el medio local Diario de Cuyo, unos minutos después el tío del hombre reconoció la relación paralela.

El comentario en el que se reconoció la infidelidad desató la furia del agresor, quien comenzó a discutir violentamente con su propio tío.

La situación escaló rápidamente cuando el agresor tomó un palo equipado con clavos y atacó a su familiar con una violencia pocas veces vista.

El hombre le pegó muchísimas veces hasta que lo dejó agonizando. Luego se retiró de la casa en la que estaban tanto él como su novia.

La joven llamó rápidamente al servicio de emergencias, que llegó rápidamente y trasladó a la víctima al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

En el centro de salud sanjuanino recibió un diagnóstico de heridas gravísimas. En principio, sufrió fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo.

El hombre permanece internado en estado crítico, bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones que le provocó el brutal ataque.

El agresor —cuyo nombre no trascendió— fue detenido en el lugar. Según las autoridades, habría sido aprehendido en flagrancia, pero por la gravedad del hecho el caso no será tratado por ese fuero y pasará a otra área judicial.

El caso sigue bajo investigación judicial, mientras el agresor permanece detenido a disposición de la Justicia.