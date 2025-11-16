28°
Internacional

Elecciones en Chile con voto obligatorio por primera vez

Chile celebra elecciones presidenciales y parlamentarias. Es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Revisa multas, transportes y cómo votar.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 11:06

Buenos Aires, 16 noviembre (NA)— Chile celebra este domingo una jornada electoral histórica. Se trata de las elecciones presidenciales y parlamentarias, marcadas por ser la primera elección presidencial en la historia del país con voto obligatorio e inscripción automática.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, 15.7 millones de personas están convocadas a las urnas. El proceso definirá al próximo Presidente o Presidenta, la totalidad de la Cámara de Diputados y senadores en siete regiones. A continuación, 10 preguntas y respuestas clave para entender la elección, basadas en la información del medio chileno Emol.

¿Qué se vota y cuál es el horario?
Se elige al Presidente de la República, a la totalidad de los diputados y a senadores en siete regiones específicas: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. Las mesas de votación funcionan en horario continuado desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

 

