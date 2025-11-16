Sustraían cables y fueron descubiertos in fraganti

Tres hombres fueron detenidos tras irrumpir en el predio de una empresa y sustraer una gran cantidad de cable.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio ocurrió ayer al mediodía en un sector del parque Solar de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial recorría el sector de manera preventiva, cuando observó a tres hombres dentro del predio de una empresa y éstos, al percatarse de la presencia de los efectivos, intentaron darse a la fuga.

Sin embargo, los inculpados fueron reducidos a los pocos metros y se le secuestró bolsas que contenían una gran cantidad de cables de cobre que habían sido sustraídos.

También observaron que para irrumpir en el predio, los malvivientes realizaron cortes en un alambrado perimetral. El encargado del lugar se presentó y constató los daños y el hurto, por lo que radicó la correspondiente denuncia.

Mientras que los inculpados quedaron detenidos en la Brigada de Investigaciones de Perico, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.