Agua Potable: interrupción de servicio en Perico

Agua Potable de Jujuy S.E. informó esta mañana sobre una interrupción programada del servicio de agua potable en la ciudad de Perico, motivada por tareas de reparación urgente en una red principal de PVC de 315 mm.

De acuerdo con el comunicado oficial, la interrupción comenzó a las 9 y se estima que se extenderá hasta las 14. Los trabajos afectarán de manera diferenciada a los vecinos de la localidad.

Los barrios que sufrirán una interrupción total del servicio son:

Nueva Ciudad

Barrio Éxodo

Por su parte, los residentes de la Zona Centro podrían experimentar una significativa baja de presión en sus cañerías durante el transcurso de las obras.

La empresa de agua solicitó comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y recomendó tomar los recaudos necesarios, como almacenar agua con anticipación para el consumo durante el periodo de corte. Asimismo, recordó que, una vez restablecido el servicio, es posible que el agua fluya turbia por unos instantes, situación que se normaliza dejando correr el líquido por unos minutos.