Secuestran cocaína en un colectivo que partió de Jujuy

En un control vial a la altura de la localidad de 7 de Abril, el Grupo "Burruyacú" dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán" detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de Jujuy que circulaba hasta la provincia de Buenos Aires.

Durante el control físico y documentológico de los pasajeros y la revisión de la bodega, los uniformados mediante el uso de escáner móvil detectaron anomalías estructurales en cuatro encomiendas que estaban alojadas en la bodega.

Además, el can antinarcóticos de la Fuerza, reforzó la posibilidad de estar frente a un hecho ilícito cuando marcó la presencia de estupefaciente en esos bultos.

Con esos indicios, los funcionarios abrieron las cajas y detectaron cuatro paquetes rectangulares entre recipientes y banquetas de plástico. Luego, la prueba de campo narcotest arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 4 kilos 322 gramos. Además, los gendarmes pudieron localizar a los responsables (un hombre y una mujer) de la mercadería.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán, dispuso el secuestro de la droga y la detención de dos ciudadanos involucrados en carácter de incomunicados.

