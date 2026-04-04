Dejó la motocicleta con la llave puesta y se la robaron

Una vecina de la capital jujeña denunció en una dependencia policial que sospechosos robaron su moto que estaba estacionada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la cual no encontró cuando regresó para retirarse de la zona. La había dejado con la llave de contacto colocada.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, en momentos que la víctima arribó a la esquina de la mencionada avenida y la calle Comandante de la Corte, en el barrio Cuyaya de la ciudad capital.

Fue entonces que la mujer abandonó la moto marca Siam para dirigirse a un local comercial cercano por el lapso de algunos minutos.

Tras esto, la damnificada regresó a dicha intersección para buscar su vehículo, pero ya no estaba en el lugar.

En ese momento, la denunciante se percató que cuando se había bajado de su rodado dejó colocada la llave de contacto, lo cual facilitó la tarea delictiva del sospechoso que se la sustrajo.

Finalmente, la motociclista se acercó a la Seccional 4° y denunció el robo aportando las características de su moto y que la había dejado con la llave.