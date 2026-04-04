Preocupación por variante de Mpox altamente contagiosa

Ante la aparición de un caso de una nueva variante de Mpox en la provincia de Buenos Aires y el aumento de contagios en el vecino país de Bolivia, especialistas advirtieron de la necesidad de extremar cuidados para evitar su propagación. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Gustavo Echenique, medico infectólogo, explicó las características del virus, su forma de contagio y las medidas de prevención.

El profesional comentó acerca de la reciente detección de un nuevo subclado del virus Mpox (viruela simica), conocido como 1B, que presenta una mayor contagiosidad y puede generar cuadros más graves en comparación con el subclado 2, que fue el que se viene presentando durante el brote mundial registrado en 2022.

Cuando se habla de subclados se habla de "subvariantes" del mismo virus. En 2022, en todo el mundo se registró un importante brote con más de 120 mil casos, lo que llevó a que la enfermedad se expandiera a más de 120 países fuera de África, donde históricamente se registraban la mayoría de los contagios.

La enfermedad, conocida anteriormente como viruela del mono, pasó a llamarse Mpox para evitar la estigmatización. El virus fue identificado en 1952 y los primeros casos en humanos se registraron en 1970, principalmente en países del África central.

El médico explicó que el contagio se produce principalmente por contacto cercano con lesiones en la piel de una persona infectada, aunque también puede transmitirse a través de gotículas respiratorias o mediante objetos contaminados como toallas o ropa.

El período de incubación es de aproximadamente 21 días, tras lo cual aparecen los primeros síntomas.

Sintomatología

ESPECIALISTA | GUSTAVO ECHENIQUE, MÉDICO INFECTÓLOGO.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la aparición de fiebre alta, inflamación de ganglios y erupciones o lesiones en la piel que pueden comenzar en la cara y luego extenderse al resto del cuerpo. Estas lesiones suelen presentar líquido en su interior y posteriormente forman costras. La enfermedad puede durar entre dos y cuatro semanas.

Asimismo el especialista señaló que si bien muchas veces se la relaciona con transmisión sexual, en realidad el contagio se produce por contacto estrecho piel con piel u objetos que hayan estado en contacto con una persona portadora del virus.

En el país se registraron más de mil casos durante el brote de 2022. Posteriormente los contagios fueron disminuyendo, aunque en los últimos años continuaron notificándose casos aislados.

Actualmente se registran alrededor de seis casos en el país, de los cuales uno corresponde al subclado 1B detectado en Buenos Aires, lo que genera una gran preocupación y alerta epidemiológica.

Riesgo de propagación

El especialista advirtió que existe la posibilidad de que el virus se propague si no se detecta a tiempo, ya que una persona puede viajar durante el período de incubación sin presentar síntomas.

Cabe destacar que Jujuy ya registró casos durante el brote de 2022, por lo que es imprescindible mantener la vigilancia sanitaria y acudir a consulta médica ante la existencia de algún síntoma.

Finalmente, el médico remarcó la importancia de la detección temprana y del aislamiento de los casos sospechosos para evitar la propagación del virus.