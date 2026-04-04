Ciclista resultó herido tras colisión con una moto

Un ciclista debió ser internado en el hospital de la localidad de El Carmen, tras ser embestido por un motociclista en la ruta nacional N° 9, en el ingreso a la altura de la imagen de la virgen. Fue trasladado fuera de peligro para una mejor asistencia.

El siniestro vial sucedió el jueves por la noche y fue advertido por transeúntes que circulaban por el carril norte-sur de la ruta, quienes alertaron al Sistema 911.

Por esa razón, alrededor de las 20.30 se constituyó el personal médico del Same, que se encontró con un ciclista tendido sobre la cinta asfáltica de la ruta 9, en el acceso a El Carmen, mientras que cerca suyo estaba la bicicleta en la cual se movilizaba.

Fue entonces que los profesionales médicos asistieron en el escenario del hecho al único herido, de 20 años, a quien luego trasladaron fuera de peligro al hospital local "Nuestra Señora del Carmen".

Por otro lado, también se encontraban en el lugar los tres ocupantes de la moto Motomel de 150 cc. de cilindrada que colisionó contra el otro rodado. Se trataba de una pareja y el pequeño hijo de la misma. Tras ser revisados, se constató que no tenían heridas de gravedad para ser llevados al nosocomio local.

También arribaron al escenario del incidente los integrantes de Seguridad Vial, quienes se encargaron de señalizar el lugar para luego practicarles las pruebas de alcoholemia a los conductores de los dos vehículos protagonistas, que resultaron negativos.

Además, mientras se encontraba reducido el tránsito Criminalística de la Unidad Regional 6 de la ciudad de Perico se encargó de realizar las pericias para conocer las causales del siniestro vial que dejó a un ciclista herido, fuera de peligro, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por su parte, los efectivos de la Seccional 8° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.