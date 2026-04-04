Una joven fue hallada con quemaduras en una finca

Una joven madre de 29 años lucha por su vida, luego de haber sido hallada con graves quemaduras en su cuerpo, con indicios de haber sido abusada y brutalmente golpeada, en inmediaciones de una finca en la localidad de Perico.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado, cuando Marisol García (29), la joven madre residente del barrio Patricios de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se había ausentado de su domicilio, donde vive con sus padres y sus dos pequeños hijos.

“El miércoles a la mañana nos llamaron de la Brigada de Investigaciones, diciendo que habían encontrado a mi hermana cerca de una finca de Alto Verde de Perico y que estaba internada en el hospital ‘Pablo Soria’. En el hospital la doctora nos dijo que mi hermana tiene signos de haber sido abusada y brutalmente agredida, además tiene graves quemaduras en su cuerpo, en este momento lucha por su vida, está internada en terapia intensiva con coma inducido y es por eso que pedimos a todos que eleven plegarias para que mi hermana pueda recuperarse”, le dijo a nuestro diario Mercedes Torres.

Hasta el momento, los investigadores no cuentan con pistas firmes respecto a la autoría y el móvil de este intento de femicidio, pero la fiscal Romina Núñez del Ministerio Público de la Acusación solicitó que se analice el historial de geolocalización de su teléfono celular y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, entre el recorrido de San Pedro y Perico. “Mi hermana terminó una relación hace pocos meses y quedó en buenos términos con el chico, es por eso que dudo que se trate de alguien vinculado afectivamente, pero esta noticia nos dejó a todos desesperados.

Mi hermana tiene dos niños de 7 y 2 años y hoy se encuentra peleando por su vida”, dijo Torres. Una fuente cercana al caso, le confió a nuestro diario que esta jornada puede haber novedades, respecto la hecho que conmocionó a la comunidad jujeña.