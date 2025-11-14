Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 por penales

Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 en 16vos de final frente a México y por penales. En un gran partido, los dirigidos por Diego Placente abrieron rápido el marcador por medio de Ramiro Tulián, pero los aztecas remontaron gracias al doblete de Luis Gamboa. Sin embargo, una mala salida del arquero, Santiago López, permitió que Fernando Closter empate sobre el final para mandar la definición a los tiros desde los doce pasos.

Allí, López fue el héroe, ya que le tapó el primer remate a Gastón Bouhier y luego convirtió el suyo para decretar el triunfo de su selección. De esta manera, en octavos de final enfrentarán a Portugal, que viene de eliminar a Bélgica.