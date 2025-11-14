24°
Mundial Sub 17

Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 por penales

En un gran partido, la Albiceleste comenzó ganando pero se lo remontaron, aunque logró empatar sobre el final. Sin embargo, en los tiros desde los once pasos, el elenco azteca tuvo mejor puntería.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 15:45

Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 en 16vos de final frente a México y por penales. En un gran partido, los dirigidos por Diego Placente abrieron rápido el marcador por medio de Ramiro Tulián, pero los aztecas remontaron gracias al doblete de Luis Gamboa. Sin embargo, una mala salida del arquero, Santiago López, permitió que Fernando Closter empate sobre el final para mandar la definición a los tiros desde los doce pasos.

Allí, López fue el héroe, ya que le tapó el primer remate a Gastón Bouhier y luego convirtió el suyo para decretar el triunfo de su selección. De esta manera, en octavos de final enfrentarán a Portugal, que viene de eliminar a Bélgica.

