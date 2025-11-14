Joven motociclista falleció tras chocar contra un tractor

Un siniestro vial dejó como saldo a una víctima fatal en la localidad de La Ovejería, donde un joven motociclista colisionó contra un tractor que remolcaba un tanque de agua. La víctima tenía 22 años y era jugador de fútbol en el Club Atlético Monterrico San Vicente.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 1.20 sobre un tramo de la ruta provincial N°43, a la altura del barrio Túpac Amaru de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un siniestro vial y de manera inmediata se presentó el personal del Same junto a una comisión policial.

Una vez allí, observaron a un joven desvanecido junto a una motocicleta derribada sobre el asfalto en sentido La Ovejería - Los Lapachos.

Asimismo, a unos 30 metros y en el mismo sentido se encontró a un tractor que remolcaba un tanque de agua de 5 mil litros de capacidad.

Los paramédicos trasladaron de manera urgente al motociclista al hospital "Arturo Zabala" de Perico, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

La Policía identificó a la víctima como Emanuel Gustavo Ramos de 22 años, quien se desempeñaba como futbolista en el Club Atlético Monterrico San Vicente.

Mientras que en el lugar de los hechos, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al conductor, de 45 años, del rodado de mayor porte a una prueba de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del lamentable siniestro vial y posteriormente, los rodados protagonistas fueron secuestrados de manera preventiva.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 29° de la ciudad de Monterrico, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.