17°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Jujuy Florece
Gobierno de Jujuy
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
Tilcara
Tilcara
Semana de la Educación Técnica
Derecho Previsional
Mateada
locutor
El tiempo en Jujuy
Jujuy Florece
Gobierno de Jujuy
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
Tilcara
Tilcara
Semana de la Educación Técnica
Derecho Previsional
Mateada
locutor
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Jueves agradable con probabilidades de lluvias

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 19 grados en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 07:43

Estamos llegando al fin de semana y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será una jornada agradable en San Salvador de Jujuy y alrededores luego del día de ayer donde el termómetro llego a marcar 38 grados.

Para hoy el organismo nacional informa que en la capital provincial el día comenzó con 16 grados y cielo cubierto. Para hoy se espera probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día que rondan entre el 70 y 40% y se espera una temperatura máxima de 19 grados.

En la zona de Perico la temperatura máxima podría alcanzar los 21 grados mientras que en el ramal los 24 grados.

En la ciudad histórica de Humahuaca se esperan lluvias aisladas durante la mañana y tormentas para la tarde y noche de hoy, la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 19 grados en esta bella zona de nuestra provincia.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será una mañana con cielo nublado, tormentas se esperan para la tarde con probabilidades del 70% y para la noche se esperan tormentas aisladas. La temperatura máxima estaría alrededor de los 18 grados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD