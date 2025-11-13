Jueves agradable con probabilidades de lluvias

Estamos llegando al fin de semana y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será una jornada agradable en San Salvador de Jujuy y alrededores luego del día de ayer donde el termómetro llego a marcar 38 grados.

Para hoy el organismo nacional informa que en la capital provincial el día comenzó con 16 grados y cielo cubierto. Para hoy se espera probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día que rondan entre el 70 y 40% y se espera una temperatura máxima de 19 grados.

En la zona de Perico la temperatura máxima podría alcanzar los 21 grados mientras que en el ramal los 24 grados.

En la ciudad histórica de Humahuaca se esperan lluvias aisladas durante la mañana y tormentas para la tarde y noche de hoy, la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 19 grados en esta bella zona de nuestra provincia.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será una mañana con cielo nublado, tormentas se esperan para la tarde con probabilidades del 70% y para la noche se esperan tormentas aisladas. La temperatura máxima estaría alrededor de los 18 grados.