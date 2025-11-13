Exposición de trabajos en el Centro de Formación Nº1

En el marco de la Semana de la Educación Técnica, el Centro de Formación Profesional Nº 1 lleva a adelante una muestra de los alumnos de las distintas carreras que ofrece la institución.

Las actividades dieron inicio el pasado lunes y martes con diversas charlas y en la jornada de ayer y hoy continuará la exposición de los trabajos de los alumnos, en el cual aplican los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo 2025. Al respecto, Jorge Alberto Mamaní, director del CFP Nº 1, destacó la importancia de esta muestra donde los estudiantes emplearon todos los conocimientos que fueron aprendiendo durante el cursado, en cada una de las carreras.

CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILERÍA | MUESTRA DE TRABAJOS EN EL CFP Nº1.

Mamaní además aprovechó la oportunidad para invitar a toda la comunidad y a las distintas instituciones educativas a visitar la exposición que seguirá en la jornada de hoy de 8.30 a 20 en calle El Salvador 520 del barrio Mariano Moreno de la capital. Cabe mencionar que este viernes 14 se cumplirá el acto protocolar por el Día de la Educación Técnica, en sus instalaciones.

Formación

JORGE A. MAMANÍ, DIRECTOR

El Centro de Formación Profesional Nº 1 cuenta con dieciocho (18) carreras formativas, que en su mayoría tienen una duración de año y un año y medio de cursado. Entre las carreras que pueden elegir los interesados se encuentran Panadería y Pastelería Profesional, Carpintería, Tapicería, Electricidad Domiciliaria o Industrial, Mecánico en Sistema de Encendido y Alimentación (apuntado a la Inyección electrónica), Instalaciones Sanitarias, Gas de 3º Categoría y posiblemente para el 2026 Gas de 2º Categoría con la posibilidad de egresar matriculados, Chaya y Pintura y muchas más.

ASEGURA UNA SALIDA LABORAL RÁPIDA | ESTUDIANTES DEL TALLER DE CHAPA Y PINTURA DEL AUTOMOTOR.

Durante el mes de febrero de 2026 se llevarán a cabo las inscripciones y para obtener toda la información necesaria y/o asesoramiento para una correcta elección, las instalaciones de la CFP Nº 1 se encontrarán abiertas durante todo el mes de enero de 2026. “Los requisitos para inscribirse a alguna de las carreras formativas son los mismos de siempre, fotocopia de DNI, partida de nacimiento actualizada, título primario o secundario autenticado por el Ministerio de Educación y un certificado de buena salud”, informó su director.