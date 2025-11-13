18°
Tilcara

Este sábado Encuentro de copleros en la villa turística

Comienzan las convocantes festividades populares en la región.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 03:34
COSTUMBRE | AYLÉN MÉNDEZ JUNTO A COPLERAS GAUCHAS.

El 7° Encuentro de copleros en Tilcara se realizará el próximo sábado desde el mediodía en el patio del restaurante El hornito (ubicado en Padilla 518) convocando a los cantores populares de la provincia para revalorizar las tradiciones.

Organizado por el municipio, la directora de Cultura municipal, Aylén Méndez anticipó que se esperan solistas, cuadrillas y erquencheros de las diferentes regiones provinciales para cantar en las ruedas hasta las 19 compartiendo además una rica chicha.

Desde las 10 comenzará la recepción en la dirección citada y al mediodía se servirá un rico almuerzo regional a todos los intérpretes del canto ancestral, entre ellos estarán Susana Quispe, Moisés Chorolque, Gabriel Quispe, cuadrilla de copleros de Malka, de La Banda y de otros parajes. La reunión anticipará las festividades populares en la región con la llegada de la temporada estival hasta después el carnaval.

