Muestra ”Evanescencia”

El artista plástico Jorge Daniel Jamarlli inaugura hoy su nueva muestra pictórica “Evanescencia” en Casa Silvetti Espacio de Arte (Cánonigo Gorriti 295). La exposición, curada por el arquitecto y artista plástico Sergio Zago, podrá visitarse hasta el 19 de diciembre próximo. La muestra cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Jujuy.

“Evanescencia” es una invitación a detener el tiempo y dejarse envolver por la sutileza”, dice el autor. En palabras de Jamarlli: “Las formas se desvanecen; no deben verse, sino sentirse. Es una interpretación más háptica, más inmarcesible que visual”. A partir de esta premisa, su obra explora los límites entre lo visible y lo intangible, donde el color y la materia se funden con la emoción.

Zago acompaña esta propuesta desde una mirada sensible que potencia el diálogo entre obra y espectador, trazando un recorrido que invita a experimentar el arte como un gesto interior, más que como una mera contemplación visual. La inauguración promete ser un encuentro dedicado al arte, la emoción y la belleza eterna que define el espíritu de “Evanescencia”. La entrada es libre y gratuita.