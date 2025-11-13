16°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Música con alas
educación
Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
reconocimiento
Violencia laboral
Universidad Nacional de Jujuy
Municipios Alfabetizadores
Saber y hacer
Maimara
Maimará

El Festival al Mejor pueblo turístico Maimará será el 23

La localidad logró la segunda distinción para Jujuy y se posiciona como uno de los destinos principales en el NOA.

Daniel Salas
Jueves, 13 de noviembre de 2025 23:39
ATRACTIVO | EL CERRO PALETA DEL PINTOR SE DESTACADA EN LAS NOCHES ESTRELLADAS DE MAIMARÁ.

Los quebradeños celebrarán el próximo 23 desde las 14 la obtención del título Best Tourism Villages al pueblo de Maimará otorgado por ONU Turismo, a través del espectáculo musical denominado Festival al Mejor pueblo turístico.

Vale recordar que a mediados del mes pasado, la localidad norteña en representación de Jujuy y Colonia Carlos Pellegrini, de Corrientes, lograron la distinción que reconoce a las comunidades ubicadas en entornos rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida.

Maimará y Colonia Carlos Pellegrini junto a San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza) representaron al país en la edición 2025.

La intendente maimareña Susana Prieto junto al director de Turismo municipal Luis Zerpa, viajaron a Huzhou, provincia de Zhejiang, China donde se desarrolló la ceremonia de premiación y que fue seguida por YouTube en todo el mundo.

Junto al espectáculo que se realizará en la plaza "General San Martín", también habrá una feria de artesanos (en tejido, madera y cerámica), emprendedores, cocineros populares (ofreciendo empanadas, tamales, picantes y demás exquisiteces), artistas visuales, productores agrícola y demás hacedores culturales.

En el transcurso del espectáculo, Prieto presentará el galardón recibido de manos de Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo y del Gao Zheng, viceministro de Cultura y Turismo de China, quienes presidieron la ceremonia en la ciudad de Huzhou.

Desde su primera edición en 2021, Argentina postuló diversos pueblos que invitan a los turistas a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura.

El año pasado Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba) fueron los ganadores; en 2023 La Carolina (San Luis) fue el ganador, y en 2021, Caspalá siendo la primera localidad que logró el preciado título para el país y la provincia posicionándola como destino.

 

