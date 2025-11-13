Esta noche comienza el Festival del Acero 2025

Hoy se realizará en Palpalá la primera jornada del Festival del Acero 2025, en la que se prevé la presentación de una nutrida grilla de artistas. Para esta noche se programó la actuación del Taller Municipal de Folclore, Centro de Día “Oscar López”, Ballet Municipal de Folclore “Arraigos”, Sentimiento Criollo y Jujuy Artis. También actuarán Changuito Yuteño, Las 4 Cuerdas, Tupac 7, Samira, Inti Marka, Daniel Cisnero, Viento Norte, Noe Abendaño y Grupo Quebracho, Ballet “El Antigal” y Sentimiento Criollo, entre otros grupos y solistas.

Ayer, funcionarios de diferentes áreas de la Municipalidad de Palpalá realizaron un recorrido por el predio Akerman Millares para coordinar la logística del evento artístico que se realizará hoy y mañana desde las 20, con ingreso libre. Participaron de las áreas de Tránsito, Obras Públicas, Bromatología, Seguridad Ciudadana y la Policía de la Provincia para definir la ubicación de puestos y accesos delimitado.

Durante la mañana, funcionarios y personal de Tránsito, Bromatología y Control Comercial, Seguridad Ciudadana y efectivos de la Policía de la Provincia se hicieron presentes en el predio deportivo para trabajar en la planificación de la disposición de los puestos gastronómicos, los accesos al predio y las medidas de ordenamiento vehicular. En ese contexto, el secretario de Gobierno, Claudio Flores, señaló: “Estamos definiendo la ubicación de cada uno de los actores que estarán a cargo de garantizar que el festival se desarrolle con total normalidad y seguridad para toda la familia”.

Asimismo, aclaró que está todo dispuesto para que la familia disfrute de dos noches de música, folclore y tradición con entrada gratuita. Cabe mencionar que Palpalá ofrece uno de los festivales más convocantes y esperados de la provincia de Jujuy, ofreciendo la Municipalidad a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, un evento libre y accesible para que todos puedan compartir en familia. En caso de presentarse condiciones climáticas adversas, el festival no se suspenderá, sino que se trasladará al estadio Olímpico Municipal, ubicado en el barrio Canal de Beagle sobre calle Chacho Peñaloza.

A cada comerciante que gestionó un puesto de venta, desde la Dirección de Rentas del municipio se le asignó un espacio dentro del Paseo Gastronómico en el predio Akerman Millares, y en caso de traslado, también contarán con una ubicación garantizada en el estadio. Durante la semana, se viene coordinando un operativo integral que involucra a diversas áreas municipales, instituciones y fuerzas de seguridad, con el fin de asegurar un entorno seguro, organizado y festivo para todos los asistentes.

Para mañana, según se informó desde el municipio siderúrgico, está prevista la presentación de los cuerpos de danza “El Argentino”, “El Fénix” y “Luz Nativa”, Ballet América, Sentires de la Danza y Taller Municipal de Adultos Mayores. Además actuarán Llokallas, Fati Sosa, Cristian Para Ti, Los Luceros, Los Changos del Chamamé, Banda Cazadores del 20, Los Rosarinos y Juanse, y La Ultima Estación.