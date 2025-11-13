16°
14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Hockey
MUNDIAL JUVENIL EN QATAR
Amistoso Internacional
Por los clubes
Rubén Armando Rivarola
liga departamental
Paritarias 2025
Futbol infantil
boxeo
Liga Jujeña
El Tiempo en Jujuy

¿Cuándo vuelve el sol a la ciudad?

El SMN anticipa un fin de semana húmedo y con temperaturas frescas en la Tacita de Plata. 

Jueves, 13 de noviembre de 2025 20:50

Ciudad capital transita los últimos días de la segunda semana de noviembre con lloviznas y cielo cubierto, un panorama que se mantendrá durante el "finde" según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el viernes 14 de noviembre, el SMN prevé una temperatura minima de 16°C, la máxima será de 21°C con presencia de chaparrones durante la madrugada y lluvias aisladas a lo largo de la jornada.

El sábado se mantendrá con un cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones; la temperatura será similar a la del viernes, con ambiente fresco y húmedo.

El domingo llegará con un leve ascenso de temperatura con cielo nublado y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

El SMN anticipa que el inicio de la próxima semana traerá mejora en las condiciones, con cielo despejado y sin lluvias por la tarde dando finalmente un respiro al mal tiempo.

