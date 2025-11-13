¿Cuándo vuelve el sol a la ciudad?

Ciudad capital transita los últimos días de la segunda semana de noviembre con lloviznas y cielo cubierto, un panorama que se mantendrá durante el "finde" según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el viernes 14 de noviembre, el SMN prevé una temperatura minima de 16°C, la máxima será de 21°C con presencia de chaparrones durante la madrugada y lluvias aisladas a lo largo de la jornada.

El sábado se mantendrá con un cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones; la temperatura será similar a la del viernes, con ambiente fresco y húmedo.

El domingo llegará con un leve ascenso de temperatura con cielo nublado y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

El SMN anticipa que el inicio de la próxima semana traerá mejora en las condiciones, con cielo despejado y sin lluvias por la tarde dando finalmente un respiro al mal tiempo.