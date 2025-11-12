°
12 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

San Pedro
PERICO
El Carmen
Tilcara
Brigadas de Narcotráfico
La Esperanza
Juan Gabriel
Tatsuya Nakadai
Femicidio
El tiempo en Jujuy
Miércoles con tormentas aisladas, según el SMN

Para hoy se espera una temperatura máxima de 30 grados en toda la zona de los valles jujeños. 

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 07:59

Mitad de semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy sería un día con lluvias en la capital jujeña y alrededores.

Para hoy se anticipa 40% de probabilidades de chaparrones para la mañana y para la tarde y noche de hoy esas probabilidades suben al 70% y pasan a ser tormentas aisladas. La temperatura máxima estaría en los 30 grados.

En San Pedro y Libertador la temperatura máxima llegaría a los 35 grados y también se esperan lluvias pero a partir de la noche.

En Humahuaca se espera para hoy una temperatura máxima de 27 grados con 60% de probabilidades de lluvias para la tarde de hoy.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca hay 70% de probabilidades de lluvias para la tarde de hoy. Durante el resto del día la jornada estará con cielo parcialmente nublado.

 

