Miércoles con tormentas aisladas, según el SMN

Mitad de semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy sería un día con lluvias en la capital jujeña y alrededores.

Para hoy se anticipa 40% de probabilidades de chaparrones para la mañana y para la tarde y noche de hoy esas probabilidades suben al 70% y pasan a ser tormentas aisladas. La temperatura máxima estaría en los 30 grados.

En San Pedro y Libertador la temperatura máxima llegaría a los 35 grados y también se esperan lluvias pero a partir de la noche.

En Humahuaca se espera para hoy una temperatura máxima de 27 grados con 60% de probabilidades de lluvias para la tarde de hoy.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca hay 70% de probabilidades de lluvias para la tarde de hoy. Durante el resto del día la jornada estará con cielo parcialmente nublado.