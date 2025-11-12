Apuap y ELA organizarán importante capacitación

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) en conjunto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) llevarán adelante la Charla Debate: "La violencia de género y laboral en contexto de crisis y retroceso de derechos", el día viernes 14 de noviembre desde las 9, en el Salón Belgrano de El Cabildo.

Esta actividad se realiza en el marco del mes en que se conmemora el "Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres" y, en la oportunidad, el sindicato de Apuap realiza esta propuesta que busca que distintos actores involucrados o con interés en la temática puedan intercambiar experiencias, acompañamientos y construir redes para elaborar acciones conjuntas, que den respuestas al recrudecimiento de las violencias de género y laborales.

La actividad contará con la importante disertación de Gisela Dohm, Socióloga de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Magíster en Desarrollo Humano (Flacso), autora de numerosas publicaciones sobre violencia laboral y de género en el ámbito del trabajo, discriminación laboral, cuidados en sindicatos y empresas e integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

La participación de la charla requiere inscripción previa ingresando al enlace https://forms.gle/YU6ZTW7y46qdUK4f7 y se entregarán certificados de participación.

Asimismo, Apuap y ELA también llevaran a cabo este jueves la Capacitación Teórica Práctica: "Herramientas para abordar y acompañar situaciones de violencias laborales y de género".