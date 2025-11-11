Desbaratan red de narcomenudeo con allanamientos simultáneos en el Carmen y Perico

En una jornada de procedimientos coordinados realizados este 7 de noviembre, fuerzas policiales y el Ministerio Público desarticularon una presunta red de narcomenudeo que operaba en las ciudades de El Carmen y Perico.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Brigada de Narcotráfico de Perico y Monterrico, quienes actuaron a requerimiento de la Fiscalía de Narcomenudeo de Perico, a cargo del Dr. Luis De Aparici y con la colaboración del Ayudante Fiscal Dr. Matías Guevara.

El objetivo de los allanamientos fue desbaratar la supuesta venta de estupefacientes al menudeo, la cual se llevaba a cabo bajo la modalidad de "delivery" o envío a domicilio. Las intervenciones se concretaron en viviendas de los barrios María y 16 de Julio, en la ciudad de El Carmen, y en el barrio San Expedito, en la ciudad de Perico.

Como resultado de estos procedimientos, las autoridades lograron la aprehensión de los sospechosos señalados de realizar esta actividad ilegal. Además, se procedió al secuestro de diversas evidencias que fueron incorporadas a la causa para su análisis y como sustento de la investigación.

Las actuaciones judiciales continúan su curso bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.