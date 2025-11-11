Adolfo Serna prepara la penúltima carrera

El próximo sábado se corre la penúltima fecha del Campeonato Salteño de karting en el circuito Campo Santo y el jujeño Adolfo Serna podría consagrarse campeón de la categoría Escuela. Le lleva 42 puntos a su más inmediato perseguidor.

El joven piloto que esta temporada probó un par de carreras del Campeonato Argentino de Rotax, sabe que deberá regular la máquina para sumar los puntos suficientes que le permita ser el mejor del calendario 2025 que está llegando al final.

Serna tiene 144 puntos, mientras que Francisco Erazo quién marcha en el segundo puesto suma hasta el momento 102, misma cantidad de unidades de Alfredo Lestard que está tercero, y en el cuarto puesto se ubica Nicolás Leandras con 101 puntos.

"Quedan dos carreras para que termine el campeonato, estamos listos para este sábado tratar de cerrar ya el título, le quedan un par de puntos como para asegurar el campeonato", detalló Mariano Serna.

El tío y mecánico de Adolfo no se confía "carreras son carreras, si bien siempre es competitivo, en algunos momentos es fundamental la planificación, hacer lo que el momento manda como por ejemplo esto, cuidar el karting y mantenerse ahí".

El último fin de semana, como quien ultima detalles, todo el equipo Serna estuvo presente en el kartódromo de Campo Santo probando el monoposto que respondió a las exigencias girando en 114 oportunidades.

"Hubo mucho trabajo, estamos en cada uno de los detalles, conoce el ritmo que puede darle al karting, pero principalmente viene mostrando un crecimiento muy grande, con madurez, va llevando cada una de las vueltas que gira", comentó Mariano Serna.

Por último, agradeció "el constante acompañamiento de toda la familia de Adolfo, de los sponsors, es un piloto que tiene mucho futuro en una disciplina que tiene muchos adeptos en pleno crecimiento", finalizó.