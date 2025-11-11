Violó una medida de restricción perimetral

Una rápida intervención del móvil policial X-42 del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana logró la aprehensión de un hombre, que había violado una medida de restricción perimetral.

El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la mañana, cuando un alerta al sistema 911 daba cuenta sobre un incidente en la intersección de calle México y Sargento Cabral, jurisdicción correspondiente al barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

La víctima denunció que su expareja de 36 años, se encontraba molestándola e insultándola en su domicilio a pesar de tener una orden de restricción perimetral vigente. Al llegar al lugar, se observó al hombre darse a la fuga en dirección a las calles Ecuador y Falucho.

Tras una breve persecución, fue detenido por el personal policial por el delito de quebrantamiento de la medida cautelar que le prohibía acercarse a la denunciante. El arrestado fue trasladado a la Seccional 59º, para dar continuidad a los procedimientos de rigor.