Circulaban en una motocicleta con motor y patente adulterada

El Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Unidad Regional Uno, llevó a cabo una intervención que culminó con la aprehensión de dos sujetos de 30 y 27 años, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La acción se desarrolló días atrás, sobre la calle Toquero, en el barrio San Francisco de Álava, luego de que el personal policial detectara a los individuos empujando una motocicleta, lo que generó sospechas e inició la requisa.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana, allí se observó la actitud nerviosa de los dos protagonistas, que al percatarse de la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

Tras ser interceptados, los sujetos no pudieron presentar la documentación legal del motovehículo de 110cc de

Una consulta inmediata al sistema Ciac reveló una serie de graves incompatibilidades, la patente colocada correspondía a una marca distinta (Motomel) y, lo más determinante, se constató que el número de motor presentaba una clara adulteración en su codificación, un indicio de un posible ilícito.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el traslado de los inculpados junto con el rodado, para que se inicien las averiguaciones de rigor.

Finalmente, ambos sujetos fueron reducidos en el acto por el personal del GEM y junto con el motovehículo adulterado (motor marca Gilera con cuadro armado y patente no correspondiente), fueron trasladados a la Subcomisaría San Francisco de Álava, quienes quedaron a cargo de la investigación penal preparatoria y de las actuaciones de rigor.