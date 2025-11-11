Se incendió la galería de una vivienda y provocó pérdidas

CARLOS RUIZ

Un grave siniestro ocurrió en la ciudad comercial de Perico, donde la parte trasera de una vivienda ardió en llamas, generando pérdidas materiales importantes en la familia damnificada, si bien solamente se registraron daños desde lo económico, la familia quedó en una situación compleja.

El hecho se registró ayer alrededor de las 10, cuando un vecino que habita en la esquina de Perú y Cuba del barrio La Paz de Perico, cocinaba y por una situación que hasta el momento se trata de esclarecer, el fuego comenzó a expandirse por la galería de la casa hasta consumir todo lo que estaba allí, inclusive se quema un pequeño árbol, las chapas se cayeron, producto de que los tirantes de madera ardieron en llamas.

En el interior de la casa ingresó mucho humo y también generó que la vivienda se quedara sin electricidad y esto manchó toda la casa que quedó perjudicada por tanto humo despedido.

Los vecinos no dudaron en brindar ayuda para sofocar el foco ígneo y con mangueras, tachos, como sea colaboraron, hasta que llegaron los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía y los bomberos Voluntarios de Perico, quienes complementaron la tarea de controlar la situación. La persona damnificada es un hombre mayor de edad y expuso lo sucedido ante los efectivos de la Seccional N° 60 del barrio La Paz de esta ciudad.

Gracias a la ayuda rápido de los vecinos y la desesperación del dueño de la casa para controlar el fuego, se evitó que el foco ígneo se expanda por las habitaciones principales, pero ingresó mucho humo.

Sin embargo sufrieron la perdida de la cocina, una heladera y otros artículos que estaban en el lugar, pérdidas importantes para esta familia periqueña.