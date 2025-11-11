Secuestran elementos de pesca por violar la veda

Efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía de Jujuy secuestraron distintos elementos utilizados para la pesca por violar la veda dispuesta para distintos ríos de la provincia. Los hechos ocurrieron en los márgenes del río Lavayén, a su paso por las localidades del departamento San Pedro. Además, se realizaron siete actas contravencionales por la mencionada infracción.

Estas situaciones sucedieron días pasados, en momentos que por la noche los agentes se encontraron con sujetos que estaban pescando en los márgenes del río Lavayén, en las cercanías de las localidades de Lobatón y San Lucas.

Así fue cómo descubrieron en flagrancia a varias personas, a las cuales les recordaron la prohibición dispuesta por la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy, que estableció que desde el pasado 27 de octubre está prohibida la pesca deportiva y recreativa para proteger a las especies durante su período reproductivo. Una medida que va a estar vigente hasta nuevo aviso, que incluye a los ríos San Francisco y Lavayén, además de todos sus respectivos afluentes.

Fue en este contexto que las autoridades realizaron las actas contravencionales y secuestraron cañas de pescar, reels y redes tipo pollera, elementos que fueron trasladados a una dependencia policial.