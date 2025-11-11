Ciudadanos chinos fueron deportados de la provincia

Seis ciudadanos de la República Popular China, cinco hombres y una mujer, fueron rechazados en el territorio provincial, por haber ingresado al país por pasos no habilitados.

Eso fue comprobado por los gendarmes porque no tenían la documentación que certifique la entrada por pasos legales, en dos procedimientos desarrollados en la localidad de Volcán. Además, por orden de la Dirección Nacional de Migraciones los sospechosos fueron trasladados hasta el Paso Internacional La Quiaca-Villazón para ser expulsados.

La primera de las actuaciones de la fuerza federal sucedió días pasados, cuando los efectivos de la Gendarmería Nacional de la Sección "Volcán" dependiente del Escuadrón 53 "Jujuy", realizaban un control de rutina en la ruta nacional N° 9, a la altura de la mencionada localidad de la Quebrada.

En esas circunstancias, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un colectivo que realizaba el recorrido La Quiaca-San Salvador.

Fue entonces, que los agentes abordaron el ómnibus para controlar los bultos y los documentos de cada uno de los pasajeros.

De esta manera, llegaron a tres ciudadanos de la República Popular China. Los mismos no poseían la documentación necesaria que certifique su ingreso legal a la Argentina.

Luego, en el mismo lugar que en el primer caso, los gendarmes frenaron a un remis que realizaba la ruta La Quiaca-San Salvador.

En el vehículo, viajaban tres ciudadanos chinos. Los mismos tampoco tenían la documentación legal que certifique su ingreso al país.

Por esa razón, intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy por tratarse de una infracción a la Ley 25.871. Además, se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones desde donde se dispuso que se labre el acta de constancia y se realice el traslado de los ciudadanos al Paso Internacional La Quiaca - Villazón, donde el personal realizó el rechazo de ingreso correspondiente.