Cierra la planta de acopio de Alliance One en Perico

La multinacional Alliance One, uno de los principales actores globales en la comercialización de tabaco, anunció el cierre de su planta de acopio ubicada en la localidad de Perico, lo que implica el despido de aproximadamente 120 empleados cíclicos.

La multinacional Alliance One a través de su representante legal confirmó el cierre definitivo de su planta de acopio local, una decisión que implica el despido de 120 trabajadores. Este cierre es particularmente significativo, ya que esta era la única planta de acopio propia que la compañía operaba directamente en la República Argentina, marcando un cambio estructural en su presencia en el país, mientras que mantiene operaciones en otros países clave como Brasil, China y Estados Unidos.

Desde el Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT), indicaron que la empresa había advertido que la decisión corporativa ya estaba tomada y era "irreversible", marcando el fin de una etapa productiva para la compañía en la región. Esta postura fue ratificada oficialmente por Fernando Yecora, abogado de la empresa, quien se comunicó con este medio para confirmar que el cierre de la planta es un hecho consumado. La principal implicación operativa, según explicó el letrado, es que "a partir de ahora, Alliance One ya no realizará la compra directa de tabaco en la ciudad de Perico".

A pesar del cierre de la planta física y la suspensión de la compra directa, el abogado Yecora subrayó un punto clave para la continuidad del negocio: Alliance One continuará adquiriendo tabaco jujeño, pero lo hará a través de un esquema diferente, específicamente mediante la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy (CTJ).

Este nuevo modelo transfiere la responsabilidad de acopio, procesamiento inicial y la logística interna a la cooperativa, manteniendo el flujo comercial de la hoja jujeña hacia los mercados globales, pero desvinculando a la multinacional de la gestión directa del empleo y la infraestructura local de acopio.

En el plano laboral, Roberto Pérez, secretario general del Sindicato de SOT, expresó su profunda preocupación por el desempleo masivo en una localidad que depende muchísimo de la actividad tabacalera. En el mismo sentido, el abogado Yecora confirmó que en la jornada de ayer se estaban haciendo efectivas las 120 liquidaciones y pagos de indemnizaciones a los trabajadores despedidos, en cumplimiento con la normativa.

Asimismo Yecora indicó que la empresa sostuvo conversaciones preliminares con la Cooperativa de Tabaco y el Gobierno de la Provincia con el objetivo de "generar el vínculo que haga posible que los trabajadores sean absorbidos" por la entidad cooperativa.

Esta posibilidad de que la Cooperativa de Tabacaleros, al asumir una mayor responsabilidad en el acopio y procesamiento, pueda absorber al personal experimentado de Alliance One, es la principal esperanza para evitar un desempleo masivo prolongado.