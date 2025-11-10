Finalizó la Zafra 2025 en Ledesma

Como es tradición, este martes 11 de noviembre, a las 20 horas, se celebrará la Misa de Acción de Gracias por la finalización de la zafra en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, del barrio Ledesma, para agradecer por una nueva campaña concluida con éxito.

La última cosecha realizada en los cañaverales de la finca Paulina desde la Unidad 1003 conocida como “El Martillo” se dispusieron 30 máquinas cosechadoras, alineadas en 30 surcos, que realizaron de manera simultánea la recolección final de la caña de azúcar. Los últimos tres surcos estuvieron a cargo de cosechadoras de la unidad Cameco Z, mientras que la última máquina lució una ornamentación especial con banderas argentinas y de Ledesma, representando el cierre del intenso trabajo de toda la campaña.

Del acto participaron autoridades de la empresa, entre ellos el gerente agrícola Martin Franzini Gerente General Diego Lerch y el administrador general Federico Gatti, quienes acompañaron a los equipos de campo en este momento tradicional que marca el fin del período productivo.

La zafra, que había comenzado en el mes de mayo, se extendió durante seis meses, con una labor continua que involucró a cientos de trabajadores y maquinarias en toda la zona agrícola de la compañía.

Tras la celebración de cierre en los cañaverales, los camiones de los distintos contratistas iniciaron la tradicional caravana por las calles de Libertador General San Martín. Recorrieron las principales arterias y el centro de la ciudad, haciendo sonar sus bocinas mientras los vecinos, con entusiasmo y alegría, salían a saludar y compartir el festejo que marca el final de una nueva zafra azucarera.