Celebraron los 40 años de la fundación de Rodeíto

El gobernador Carlos Sadir participó de los actos por el 40° aniversario de la localidad de Rodeíto, y en el transcurso de los mismos realizó anuncios de obras de infraestructura vial para la región.

El mandatario expresó su alegría por participar de la conmemoración y destacó que "estoy feliz de estar acá, de llegar a esta Comisión Municipal para celebrar estos jóvenes 40 años. Muy contento, además, por estar en esta plaza que lleva el nombre del doctor Próspero Nieva. Nos acompaña su hijo Alejandro, con quien tuve el gusto de compartir tantos momentos. Recordamos al doctor Nieva como un gran político y militante de la Unión Cívica Radical que acompañó en su momento a tanta gente del pueblo. Incluso vino el vicepresidente de la Nación en ese entonces para la fundación del pueblo", manifestó.

Sadir felicitó además la gestión del comisionado municipal Eduardo Orellana, remarcando el trabajo conjunto entre la Comisión Municipal y el Gobierno de la Provincia.

"Como él lo planteó, no solo venimos trabajando desde las instituciones y ministerios del Gobierno provincial con la Comisión, sino que lo vamos a seguir haciendo", aseguró.

En la oportunidad, visitó el Centro de Día para Adultos Mayores, al que calificó como un espacio fundamental para la contención y acompañamiento para los vecinos de la tercera edad. Asimismo, subrayó que la gestión provincial sostiene su compromiso con los pilares de salud pública, seguridad pública y educación pública, garantizando el acceso equitativo a estos derechos en cada rincón de Jujuy.

El mandatario también destacó la realización de un mural alusivo a la identidad local, enmarcado en el Corredor de Murales impulsado por la Secretaría de Cultura.

"Felicito a los autores del hermoso mural y agradezco esta iniciativa del secretario de Cultura. Celebro que sumemos una nueva obra al Corredor de Murales", señaló.

Durante el acto, Sadir realizó un anuncio significativo para la región: la reparación total de la ruta provincial 1, obra que se encuentra incluida en el Presupuesto del próximo año.

"Es la cuarta o quinta vez que recorro la ruta 1, no solo hacia Rodeíto, sino también hacia El Piquete, Santa Clara y Palma Sola. Puedo confirmar que la reparación total de la ruta 1 está incluida en el Presupuesto provincial del año que viene. En una primera etapa, vamos a llegar hasta El Piquete, unos 30 o 33 kilómetros, y esperamos comenzar los trabajos en febrero o marzo, si el clima lo permite", detalló.

Asimismo, resaltó la importancia estratégica de esta obra vial, al tratarse de una zona productiva y parte del Corredor Bioceánico que une Brasil con Chile, señalando que "mejorará la circulación, la seguridad y el desarrollo económico de toda la región".

Finalmente, Sadir reafirmó su compromiso con la comunidad y agregó que "vamos a seguir trabajando fuerte, desde el Gobierno provincial, con la Comisión Municipal y con cada vecino, porque queremos mejorar la calidad de vida de todos los jujeños. A pesar del contexto difícil que atraviesa el país, redoblamos esfuerzos para seguir haciendo", concluyó.

Por su parte, el comisionado Orellana celebró los 40 años de la fundación "del pueblo de Rodeo, fecha que remueve sentimientos, recuerdos y también nos hacen tomar conciencia del paso del tiempo y del crecimiento de toda la zona".

Móviles para itinerancias médicas

CIUDAD CULTURAL | LOS MÓVILES PARA ITINERANCIAS MÉDICAS ENTREGADOS.

Por otra parte, el gobernador Sadir encabezó en esta capital la entrega simbólica de nuevos móviles para médicos itinerantes, destinados a fortalecer la atención sanitaria en las zonas más alejadas de los principales centros de salud de la provincia. La medida busca mejorar el sistema de recorridos que llevan equipos médicos a distintos puntos del territorio jujeño.

El acto se realizó en la flamante Unidad de Soporte de Emergencias del Same 107 en Ciudad Cultural, cuya inauguración oficial se concretó en la misma oportunidad. Junto al gobernador Sadir, estuvo presente el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y el director del Same, Pablo Jure, además de otras autoridades sanitarias.

El gobernador Sadir destacó que “los vehículos resultarán cruciales para el esquema de salud provincial, mejorando la estrategia de itinerancia que recorre toda la provincia con los equipos de médicos a lugares en los que se necesitan”. Sadir, también puso en valor la nueva infraestructura de emergencias del Same, en Ciudad Cultural, por su ubicación estratégica y gran accesibilidad para llegar a la zona de influencia y a las rutas cercanas, garantizando una respuesta rápida. Además, destacó que la Unidad de Soporte de Emergencias (USE) cuenta con una ambulancia de última generación y estará habilitada las 24 horas del día.

Crecimiento de flota

Como parte del compromiso con la salud pública, Sadir adelantó que la Provincia continuará invirtiendo en el sistema de emergencias. “El Same está haciendo una contratación para incorporar siete nuevos móviles para incrementar la flota en el Ministerio de Salud y ratificamos el compromiso con la salud pública,” anunció el gobernador.

La incorporación de estos nuevos vehículos, sumada a la base estratégica y al fortalecimiento de los equipos itinerantes, busca descentralizar y optimizar la atención prehospitalaria y la cobertura médica en todo el territorio jujeño.